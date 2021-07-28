МВФ снова повысил прогноз роста экономики России на 2021 год.

На этот раз — до 4,4%. Эти оценки оказались даже более оптимистичными, чем в недавних прогнозах Минэкономразвития и Банка России. Одновременно МВФ ухудшил прогноз по росту российской экономики в 2022 году, понизив его до 3,1% вместо апрельской оценки 3,8%. Мировой экономике в этом году фонд прогнозирует рост на 6%.
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