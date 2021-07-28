«Зеркало» сайта Алексей Навального вновь заработало.

Как пишет в своем Телеграм канале создатель «зеркала» Владислав Здольников, он перевел его не другой адрес. Накануне РКН заблокировал дубликат сайта оппозиционного политика, при этом впервые использовалось оборудование, которое операторы связи были обязаны установить по закону об изоляции Рунета. До этого с помощью таких средств ведомство замедляло Твиттер. Ранее РКН заблокировал сайт Навального и еще более 40, связанных с ним ресурсов, заявив, что они используются для пропаганды и экстремистской деятельности.
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