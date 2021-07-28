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01:05, 28 июля 2021

Кандидата в депутаты ГД Анастасию Удальцову отпустили из полиции без составления протокола.

Как рассказала ТАСС сама Удальцова, перед этим с ней и другими задержанными провели профилактическую беседу о соблюдении масочного режима. Удальцову задержали перед встречей с избирателями в районе Нагатинский Затон.


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