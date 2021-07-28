В Московском регионе сегодня станет прохладнее

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил «Эху Москвы», что на погоду в столице начнет влиять холодный атмосферный фронт из Западной Европы.
Температура в Москве и области сегодня поднимется не более чем до +25 градусов, возможны дожди.
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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил «Эху Москвы», что на погоду в столице начнет влиять холодный атмосферный фронт из Западной Европы.
Температура в Москве и области сегодня поднимется не более чем до +25 градусов, возможны дожди.
+ 00:59 Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» «Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить»...
+ Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Национальный вопрос нас не отпускает. Почему в июльский день 1918 года в разгар Гражданской войны, исход которой еще не был известен, глава Советского правительства Владимир Ленин подписал декрет о борьбе с антисемитизмом?..