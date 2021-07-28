В Московском регионе сегодня станет прохладнее

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил «Эху Москвы», что на погоду в столице начнет влиять холодный атмосферный фронт из Западной Европы.

Температура в Москве и области сегодня поднимется не более чем до +25 градусов, возможны дожди.