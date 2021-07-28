Мужской финал в личном многоборье на Олимпиаде в Токио состоится сегодня

За медали будут бороться Никита Нагорный, а также Артур Далалоян, который в общении с журналистами отметил, что почти восстановился после травмы и выразил надежду на удачное выступление.

По итогам вторника в копилку российских спортсменов на олимпиаде добавились еще три золотых медали. Тхэквондист Владислав Ларин взял золото в весовой категории свыше 80 килограммов, группа гимнасток победила в командном многоборье, а пловец Евгений Рылов финишировал первым в заплыве на 100 метров на спине. Также сегодня россияне завоевали на Олимпиаде две серебряных и одну бронзовую медаль. Общее число наград достигло 18. В общекомандном зачете Россия остается на 4-й строчке, уступая Японии, Индии и Китаю.

