В России планируется проработать новые меры по борьбе с курением, сообщил в своем телеграм-канале замглавы Минздрава Олег Салагай. Среди планируемых мер, по его словам: во-первых, производство стандартных по размеру и обезличенных упаковок, три четверти поверхности которых отведут под рисунки или фотографии о вреде курения. Во-вторых, запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. И в-третьих, запрет на использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.
Самое обсуждаемое
+ 00:59 Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» «Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить»...
+ Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Национальный вопрос нас не отпускает. Почему в июльский день 1918 года в разгар Гражданской войны, исход которой еще не был известен, глава Советского правительства Владимир Ленин подписал декрет о борьбе с антисемитизмом?..