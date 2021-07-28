В России планируется проработать новые меры по борьбе с курением, сообщил в своем телеграм-канале замглавы Минздрава Олег Салагай. Среди планируемых мер, по его словам: во-первых, производство стандартных по размеру и обезличенных упаковок, три четверти поверхности которых отведут под рисунки или фотографии о вреде курения. Во-вторых, запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. И в-третьих, запрет на использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.