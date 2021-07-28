Еще одного бывшего активиста штаба Навального* сняли с выборов

На этот раз речь идет об Иване Лузине, который пытался баллотироваться на выборах в Госдуму и городской совет Калининграда. Об этом сам Лузин рассказал изданию «Север. Реалии»*. Центризбирком снял Лузина с выборов из-за информации о том, что он участвовал в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Ранее сегодня аналогичное решение в Петербурге приняли в отношении Ирины Фатьяновой.



Между тем, так называемое зеркало сайта Алексея Навального заблокировали с помощью оборудования для изоляции Рунета, — сообщает Роскомсвобода. Как отмечает телеграм-канал проекта по обходу блокировок GlobalCheck ресурс Navalny.app стал недоступен примерно с 8 утра по Москве, причем это первая блокировка с использованием так называемого DPI-оборудования, которое установлено в провайдеров по закону о так называемом суверенном Рунете и раньше использовалось только для замедления сети Twitter.



* «Север.реалии» российские власти считают иноагентами, а штабы Навального экстремистскими организациями.