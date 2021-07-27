В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили о новом обстреле провинции Алеппо на севере страны боевиками с территории, контролируемой Турцией. По его данным, обстрелу подвергся военный транспорт правительственной армии на автотрассе. Один человек погиб, трое ранены.