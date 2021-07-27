Швейцария закрыла дело об отмывании денег, связанное с расследованием смерти юриста Сергея Магнитского. Следователи утверждают, что не смогли выявить подозреваемых в мошенничестве, которым можно было бы предъявить обвинение.

В иске компании Хэрмитадж Кэпитал, поданном в марте 2011-го, речь шла о махинациях с возвратом НДС и хищениями из российского бюджета на сумму примерно 230 миллионов долларов, которые частично были отмыты через швейцарские банки. Схему раскрыл юрист и аудитор компании Сергей Магнитский, который умер в СИЗО «Матросская Тишина» за пару лет до этого.

Самого Магнитского в России обвинили в уклонении от уплаты налогов как раз после того, как он объявил о раскрытой схеме.