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23:04, 27 июля 2021

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин объявил о намерении вступить в КПРФ

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин объявил о намерении вступить в КПРФ. Об этом он сказал в эфире партийного канала «Красная линия». По словам Грудинина, решение он принял после того, как Центризбирком снял его с парламентских выборов. Грудинин шел номером 3 в федеральном списке партии, не являясь ее членом. ЦИК исключил бизнесмена из списка по требованию Генпрокуратуры – та ссылалась на информацию от бывшей жены Грудинина о том, что он якобы не ликвидировал свою офшорную компанию в Белизе. Сам Грудинин утверждает, что представленные в доказательство этого документы из Белиза, судя по их виду, никак не могли быть получены из этой страны.
Грудинин выдвигался от КПРФ на президентских выборах в 2018 году и занял второе место, набрав почти 12% голосов.


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