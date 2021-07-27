Президент Джо Байден утверждает, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов в Конгресс США, которые намечены на осень следующего года, передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома. По данным Белого дома, это происходит через распространение дезинформации.

Ранее Вашингтон неоднократно грозил Москве последствиями в случае новых попыток вмешаться в избирательный процесс в США.