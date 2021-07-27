Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову отпустили из полиции, пишет у себя в твиттере ее муж Сергей Удальцов. По его словам, его супругу продержали в полиции в общей сложности 3 часа и отпустили после «профилактической беседы» о недопустимости якобы имевшего место с ее стороны нарушения ковидных ограничений. Вместе с ней из ОВД по району Нагатинский затон отпустили и ее доверенных лиц – Леонида Развозжаева и Евгения Ефремова.

Удальцову задержали во время встречи с избирателями. Как пояснила она сама нашей радиостанции, она воспринимает произошедшее как попытку запугивания и намерена обратиться по данному факту в прокуратуру и Центризбирком.

