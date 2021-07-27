Политик Гозман обжалует решение суда о выплате моральной компенсации журналисту RT Красовскому

Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы собираемся подавать апелляцию, понимаем, что апелляцию мы тоже проиграем, и собираемся подавать в Страсбургский суд. Вся история началась с того, что каким-то образом содержание нашего телефонного разговора с Игорем Яковенко стало через 4 часа после разговора известно Антону Красовскому, который это огласил в прямом эфире. Мы с Игорем считаем, что нас прослушивали, и что данные прослушки были переданы RussiaToday. Мы обратились в Следственный комитет по этому вопросу. Это тот редкий случай, когда наши оппоненты не могут просто отговориться обычной фразой: «Кто вас прослушивает, да кому вы нужны?». Может, мы никому и не нужны, но нас совершенно очевидно прослушивали, а иначе откуда Антон Красовский знал наш разговор. Решение суда меня абсолютно не удивило, поскольку RussiaToday — это по факту государство, у нас человек не может выиграть суд против государства <...> у нас государство не может быть неправо. Мы собираемся обжаловать дальше», — сказал он.

Л.Гозман отметил, что не собирается опровергать своих слов о прослушке своих телефонных разговоров.

Как сообщает «Правозащита Открытки», Арбитражный суд Москвы признал порочащими телеканал RussiaToday высказывания Леонида Гозмана, опубликованные в «Новой газете» и обязал издание удалить статью политика о его участии в программе Антона Красовского на RT. Самого Л.Гозмана суд приговорил к выплате А.Красовскому 300 тысяч рублей моральной компенсации. По словам Антона Красовского штраф станет «превентивной мерой от распространения Гозманом недостоверных сведений в дальнейшем».

Политик и правозащитник Леонид Гозман считает руководителя дирекции вещания на русском языке телекомпании RT Антона Красовского соучастником незаконной прослушки его личных телефонных разговоров.