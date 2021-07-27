Задержанного во время встречи с избирателями кандидата в депутаты от КПРФ Анастасию Удальцову держат в отделении полиции без оформления протокола. Об этом политик сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня перед встречей с избирателями в Нагатинском Затоне я и несколько людей из моего штаба, плюс несколько местных жителей были задержаны сотрудниками окружной полиции, доставлены в ОВД. Сейчас моих сотрудников держат по-прежнему в камере, сама я нахожусь в отделении, но меня не оформляют, статус мне не объявляют. Правозащитник Андрей Бабушкин звонит в отделение, ему говорят, что меня здесь нет, при этом уйти тоже не дают. Говорят, что хотят приехать и пообщаться со мной сотрудники Центра Э. Хочу отметить, что я уже зарегистрированный кандидат, и у меня иммунитет, то есть задерживать меня в принципе не имеют права», — сказала она.