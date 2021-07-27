Взрыв в химическом индустриальном парке города Леверкузена унес жизнь 2 человек

По последним данным, травмы получил 31 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

После взрыва над городом поднялось крупное облако дыма. Жителей призвали держать все окна и двери закрытыми и по возможности не покидать помещений. Полиция оцепила промышленный ареал из соображений безопасности. На некоторое время были перекрыты автобаны.

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка легко воспламеняющейся жидкости в центре утилизации предприятия Currenta и возгорание топливной цистерны. Однако точные обстоятельства пока расследуются.

Ведомство по защите населения ФРГ классифицировало ЧП как «экстремально опасное». Для предупреждения населения были применены сирены и электронные сообщения. Первые пробы воздуха показали, что никакой опасности для жителей не существует. Однако Экологическое ведомство продолжает брать замеры.

В течение дня пожар на территории предприятия был потушен. Продолжаются поиски пропавших.

Для населения создана горячая линия, вся информация доступна в СМИ, а также на официальных порталах и регулярно обновляется.