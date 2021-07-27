Павел Грудинин объявил о намерении вступить в КПРФ

Снятый с выборов в Госдуму бизнесмен Павел Грудинин, который шел третьим номером в федеральном списке партии КПРФ, но не состоял ее членом, объявил о намерении вступить в партию.

Именно отказ в регистрации претендентом на депутатское кресло Грудинин в эфире партийного телеканала «Красная линия» назвал причиной, по которой он хочет вступить КПРФ. Правда, для этого, по словам политика, он должен посоветоваться с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым. Грудинин сравнил свои ощущения с годами Великой Отечественной войны и уверяет, что почувствовал себя беспартийным, который, как он выразился, «сидит в окопах, пока Отечество в опасности».

Директор «Совхоза имени Ленина» и экс-кандидат в президенты был исключен из списка КПРФ на выборах в Госдуму в субботу. Поводом стало заявление его бывшей жены: она утверждала, что Грудинин скрыл данные о наличии офшорной компании в Белизе. При этом рабочая группа Центризбиркома сначала не увидела поводов исключать политика и бизнесмена из списка кандидатов. Однако затем Генпрокуратура направила заявление, в котором утверждалось, что зарубежные активы у Грудинина все же есть. Сам он, в свою очередь, настаивает, что представленные прокуратурой документы поддельные.

Грудинин выдвигался от КПРФ на президентских выборах в 2018 году и занял второе место, набрав почти 12% голосов.