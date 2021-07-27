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21:35, 27 июля 2021

Новые аккаунты детей до 16 лет в Instagram будут по умолчанию закрытыми

Социальная сеть Instagram («Инстаграм»), принадлежащая американской компании Facebook («Фейсбук»), объявила во вторник о решении сделать по умолчанию закрытыми аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает пресс
служба соцсети.

По ее данным, это решение направлено на защиту детей от нежелательных комментариев, которые могут оставить подозрительные пользователи. Сообщается, что уже зарегистрированным юным пользователям с открытым профилем предложат сделать доступ к
своей странице ограниченным. При этом дети вправе сами выбрать, каким будет их профиль, и при желании могут сделать его открытым.


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