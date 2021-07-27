Голландская делегация на ОИ в Токио пожаловалась на условия содержания спортсменов, изолированных с ковидом

Голландская делегация на Олимпийских играх в Токио пожаловалась на условия содержания спортсменов, изолированных с ковидом. По словам технического директора Олимпийского комитета Нидерландов, которые приводит портал LN-Таймс, в карантинном отеле его соотечественники не видят дневного света и не могут подышать свежим воздухом, а еда, которую им подают, слишком сильно ориентирована на японцев.

Общее количество изолированных с коронавирусом людей на Олимпиаде с ее начала уже превышает полторы сотни человек.