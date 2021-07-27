В Петербурге запретят гидроциклы в акватории Невы в центре города

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городского правительства. Изменения коснутся участка от Литейного до Тучково и Благовещенского мостов. Именно там обычно проходит парад кораблей в день ВМФ , «Алые паруса» и другие праздничные мероприятия.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», на 2019 год в Петербурге было зарегистрировано 650 гидроциклов, резонансных ЧП с этими судами в городе не происходило.