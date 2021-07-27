Кандидат в депутаты Госдумы Удальцова задержана в Москве на встрече с избирателями

. Кандидат в депутаты Госдумы Анастасия Удальцова задержана в Москве на встрече с избирателями. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Сегодня в московском районе Нагатинский Затон должна была пройти встреча кандидата в депутаты Госдумы Анастасии Удальцовой, официально зарегистрированной избиркомом, с избирателями. Сегодня, когда только еще люди собирались, человек 50 собралось, нагнали два автозака, полиция начала объявлять, что люди должны покинуть детскую площадку, якобы они мешают детям гулять. Это бред, потому что это пришли жители соседних домов обсудить местные проблемы, строительство метро, ЖКХ. В итоге схватили самого кандидата, хотя у нее неприкосновенность по статусу, оттащили в автозак и еще 8 человек задержали, которые были рядом с ней. Остальных людей полиция выдавила с площадки, запугала, сказав, что это был незаконный митинг. Закон позволяет кандидату проводить встречи с избирателями без всяких согласований, это уже какая-то паника для властей», – сказал он.

С. Удальцов отметил, что задержанные находятся в автозаке, причин задержания им не объясняют.