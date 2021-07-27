Лишь один россиянин из 200 зараженных гепатитом «С» получает современные лекарства в рамках ОМС. Таковы подсчеты сайта РБК. По его оценке, без необходимой терапии остаются несколько миллионов наших соотечественников.

Заражение гепатитом «С» происходит исключительно через кровь, поначалу, как правило, не отмечается никаких симптомов, но в течение нескольких лет вирус может привести к развитию цирроза и рака печени. Прививок от гепатита «С» не существует, но есть современные препараты, которые почти гарантировано излечивают вирус без побочных эффектов. Тем не менее, вместо них в России применяются старые интерфероновые схемы с тяжелыми побочными эффектами.

27 июля ВОЗ отмечает всемирный день борьбы с гепатитом.