Число жертв наводнений в восточно-китайской провинции Хэнань превысило 70 человек, — сообщают местные власти. За минувшие сутки обнаружили тела еще двоих жертв, которые погибли из-за затопления поезда в туннеле метро города Чженчжоу.

За последние недели от аномальных ливней и вызванных ими наводнений пострадал восток Китая, запад Индии, запад Германии, а также север Причерноморья.