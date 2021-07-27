Обвиняемых в убийстве чемпиона мира по тайскому боксу приговорили к срокам от 8 до 11 лет колонии строгого режима

В Москве трех обвиняемых по делу обвиняемых в убийстве чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна приговорили к срокам от 8 до 11 лет колонии строгого режима. Ранее их признала виновными коллегия присяжных. Также они должны будут выплатить родственникам убитого почти 3 миллиона рублей компенсации морального вреда.

Боляна застрелили в ноябре 2019 года.

