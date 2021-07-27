В Забайкалье не осталось затопленных населенных пунктов и домов, — рапортует пресс-служба МЧС. В то же время в ведомстве признают, что в крае вода еще не ушла с трех участков автодороги 11 низководных мостов.

Наводнения 22 июля стали для региона уже третьими за сезон и самыми разрушительными. Рухнул размытый водой мост на Транссибирской магистрали, из-за чего движение по ней оказалось на несколько дней заблокированным.