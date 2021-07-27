Арбитражный суд Москвы признал порочащими телеканал Раша Тудей фразы из статьи Леонида Гозмана в Новой газете

Арбитражный суд Москвы признал порочащими телеканал Раша Тудей и лично Антона Красовского фразы из статьи Леонида Гозмана в Новой газете, — пишет издание МБХ-Медиа. Суд постановил удалить статью и выплатить Красовскому 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. В этой статье Гозман рассказывает о впечатлениях от участия в программе Красовского на Раша Тудей «Антонимы».

Гозман пообещал обжаловать решение Арбитражного суда вплоть до ЕСПЧ.