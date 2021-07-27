Еще одного бывшего активиста штаба Навального сняли с выборов

На этот раз речь идет об Иване Лузине, который пытался баллотироваться на выборах в Госдуму и городской совет Калининграда. ОБ этом сам Лузин рассказал изданию «Север. Реалии». Центризбирком снял Лузина с выборов из-за информации о том, что он участвовал в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Ранее сегодня аналогичное решение в Петербурге приняли в отношении Ирины Фатьяновой.

«Север.реалии» российские власти считают иноагентами, а штабы Навального экстремистскими организациями.