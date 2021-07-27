Грудинин заявил о планах вступить в КПРФ

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин сообщил, что планирует написать заявление о вступлении в ряды КПРФ. По словам бизнесмена, кэтому решению его подтолкнуло исключение ЦИК его кандидатуры из федерального списка

компартии на выборы в Госдуму.

«Да, действительно. Я с Геннадием Андреевичем [Зюгановым] еще не советовался пока, но я думаю, если он согласится, то я напишу заявление [о вступлении] в партию», -сказал он в прямом эфире телеканала КПРФ «Красная линия» во вторник, отвечая на

соответствующий вопрос.