Южнокорейский телеканал МВС извинился за трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Токио после шквала жалоб телезрителей на оскорбительные картинки во время заставок. При появлении на стадионе в Токио очередной делегации спортсменов, канал показывал на всплывающих экранах короткую информацию о стране и картинку, которая ее символизировала. В качестве символа Италии выбрали пиццу, Норвегию иллюстрировал ломтик лосося, Румынию — граф Дракула с клыками, Украину взорванная Чернобыльская электростанция, а страну Чад черное сердце, поскольку она находится в самом сердце Африки.