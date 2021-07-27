Южнокорейский телеканал МВС извинился за трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Токио после шквала жалоб телезрителей на оскорбительные картинки во время заставок. При появлении на стадионе в Токио очередной делегации спортсменов, канал показывал на всплывающих экранах короткую информацию о стране и картинку, которая ее символизировала. В качестве символа Италии выбрали пиццу, Норвегию иллюстрировал ломтик лосося, Румынию — граф Дракула с клыками, Украину взорванная Чернобыльская электростанция, а страну Чад черное сердце, поскольку она находится в самом сердце Африки.
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