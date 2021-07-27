Сегодняшний день на Олимпиаде в Токио принес в копилку российских спортсменов еще три золотых медали. Пловец Евгений Рылов финишировал первым в заплыве на 100 метров на спине. Группа гимнасток победила в командном многоборье, а тхэквондист Владислав Ларин взял золото в весовой категории свыше 80 килограммов. В интервью журналистам он сказал, что одержать победу ему помогла тщательная подготовка к бою с македонцем Дэяном Георгиевски.

Также сегодня россияне завоевали на Олимпиаде две серебряных и одну бронзовую медаль. Общее число наград достигло 18. В общекомандном зачете Россия остается на 4-й строчке.