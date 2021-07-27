Снижение пошлины на экспорт пшеницы до 31,4 доллара за тонну связан со снижением мировых цен на зерно – Российский зерновой союз

МОСКВА. 27 июля. Снижение пошлины на экспорт пшеницы до 31,4 доллара за тонну связан со снижением мировых цен на зерно. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«Пошлина рассчитывается каждую неделю. Демпфер разработан Минсельхоз вместе с Минэкономразвития, но отсчитывается по индикативной цене. Индикативная цена раз в неделю является основой для изменения пошлины. В связи со снижением цен на рынке у нас снизилась и пошлина», — сказал он.

А.Злочевский отметил, что урожай пшеницы в текущем году обещает покрыть все потребности страны.

«40 миллионов — это сейчас в закромах. Позже стартовали с уборкой в этом году и сейчас догоняем прошлогодние показатели. Урожай будет хорошим, не волнуйтесь, он будет в районе 128 миллионов тонн, это более чем достаточно, чтобы все потребности закрыть», — сказал он.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 28 июля снизится с 34,2 до 31,4 доллара за тонну.