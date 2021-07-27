Социальная сеть Facebook объявила о начале создания так называемой «Метавселенной». Основатель Facebook Марк Цукерберг утверждает, что на это им потребуется около пяти лет. Сейчас в компанию набирают соответствующую команду разработчиков, которые занимают проектами виртуальной и дополненной реальностей. Особенностью «Метавселенной» станет возможность ощущать физическое присутствие другого человека сквозь цифровые пространства.