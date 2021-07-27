Чечня, по данным ее властей, стала первым российским регионом, который привил от коронавируса 60% взрослого населения, то есть, более полумиллиона человек. Ранее сегодня региональный Роспотребнадзор сделал обязательной вакцинацию от ковида для чеченских чиновников, работников туристической отрасли, транспорта и сферы услуг.