В Швейцарии закрыли уголовное производство по иску компании Хэрмитадж Кэпитал. Иск был подан в марте 2011, поводом стала информация о махинациях с возвратом НДС и хищениями из российского бюджета. Ее обнародовал аудитор Сергей Магнитский, который в 2009 умер в СИЗО Матросская Тишина. По его данным, необоснованно возвращенные из российского бюджета деньги на сумму примерно 230 миллионов долларов частично были отмыты через швейцарские банки.

Генеральная прокуратура Швейцарии после 10 лет проверок не смогла установить кого-либо причастного к этому в Швейцарии, кому можно предъявить обвинения.