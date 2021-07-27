Боевики запрещенного в России движения Талибан подорвали опоры линий электропередач, обесточив столицу Афганистана, Кабул и прилегающие провинции. В пресс-службе Национальной энергетической компании обещают восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки. Основную часть электроэнергии Афганистан импортирует из Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.