Веселящий газ и димедрол официально включили в перечень одурманивающих средств. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Тем же постановлением в перечень включили газ ксенон.

Веселящий газ продавали в некоторых барах ночных клубов, теперь, помимо реализации такой продукции запрещена его пропаганда, в том числе в интернете.