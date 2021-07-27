В Краснодарском крае судья потребовал от Роскомнадзора заблокировать издание о ворах в законе «Прайм Крайм»

В Краснодарском крае судья Василий Лобода потребовал от Роскомнадзора заблокировать издание о ворах в законе «Прайм Крайм». В постановлении судья называет его сайтом, который пропагандирует криминальную власть лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Этот сайт писал о задержании и уголовном преследовании вора в законе ДатО Краснодарского, которого Лобода вчера приговорил к 8 годам колонии по новой статье УК «занятие высшего положения в преступной иерархии».