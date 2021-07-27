Самолет авиакомпании Победа, летевший из Минеральных Вод в Москву, экстренно сел в Воронеже. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. В аэропорту его забрала Скорая помощь, а борт с остальными пассажирами вылетел дальше по маршруту.