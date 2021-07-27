Сайт и соцсети телеканала «Белсат» признали экстремистским в Белоруссии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист «Белсата» Михаил Пранович.

«Сегодня признали экстремистскими наш сайт и соцсети. Сам телеканал, насколько я понимаю, экстремистским до сих пор не признали, телеканал пока еще работает в правовом поле. <...> Что дальше будут предпринимать сотрудники – я не могу говорить за всех, я уже два месяца как покинул территорию Беларуси и сейчас нахожусь в Польше. <...> Не только наш телеканал, сотрудники других независимых СМИ покидают территорию Беларуси, потому что там оставаться небезопасно, и неважно, признали тебя экстремистским или не признали, в любой момент к тебе могут прийти с обыском, забрать, осудить, посадить и неизвестно, что сделают». – сказал он.

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД со ссылкой на решение Железнодорожного районного суда Гомеля, сайт и соцсети телеканала «Белсат» признаны экстремистскими в Белоруссии. Основания подобного решения неизвестны. С начала протестов после президентских выборов лета прошлого года сотрудники «Белсата» неоднократно привлекались к административной ответственности за работу без аккредитации, на двоих завели уголовные дела. Часть журналистов канала была вынуждена уехать из страны.