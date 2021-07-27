Суд в Москве вряд ли удовлетворит жалобу на решение оштрафовать Facebook на 26 миллионов из-за неудаления запрещенного в России контента. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Ведущий юрист общественной организации РосКомСвобода Саркис Дарбинян.

«Вероятность очень маленькая, я думаю, что всем понятно, что в московских судах вместе с Роскомнадзором и государственными органами по вопросу ограничения доступа к информации, это дохлый вариант, никто еще не выиграл исков у государства. Апелляция засилит решение и дальше возникнет вопрос. Принудительно исполнить решение суда фактически невозможно в отсутствие соглашения между Россией и США о взаимопомощи по гражданским делам. Здесь стоит ожидать того, что «Фейсбук» добровольно исполнит решение, чтобы не эскалировать дальше конфликт с российскими властями», — сказал он.

По словам С.Дарбиняна в будущем и Facebook, YouTube и другим американским компаниям может грозить блокировка в России.

«Такая блокировка зависла не только над «Фейсбуком» и, конечно, все будет зависеть от того, как «Фейсбук», «Гугл», «Твиттер» будут исполнять закон и приземлении, насколько они будут приводить свои политики в соответствие с российским законодательством», — заключил он.

Таганский районный суд Москвы рассмотрит завтра 28 июля жалобу на решение суда первой инстанции оштрафовать Facebook на 26 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию.