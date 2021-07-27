Во Флориде опознана последняя жертва крушения жилого дома в городе Сёрфсайд к северу от Майами — общее число жертв составило 98 человек, и катастрофа в Серфсайд официально стала одним из самых смертоносных разрушений строительных конструкций в истории Америки. Подробнее расскажет наш корреспондент в Вашингтоне Карина Орлова.

Спасательная операция на месте обрушения 13-этажного жилого дома Шэмплйен Тауэрс на 130 квартир в городе Серфсайд на побережье океана была прекращена 7 июля — тогда было официально объявлена, что живым под завалами больше найти никого не удастся, и теперь спасатели будут разбирать завалы и искать останки погибших. 20 июля они обнаружили останки последнего из числящихся пропавшими без вести жителей дома. В понедельник судмедэксперты опознали тело 54-летней Эстель Хедайя. Общее число жертв обрушения дома в Серфсайд составило 98 человек. Последним живым был спасен 15-летний мальчик — через несколько часов после коллапса здания посреди ночи 24 июня.

Теперь власти сосредоточатся на определении причин обрушения здания, построенного 40 лет назад. Вскоре после трагедии стало известно, что проведенная три года назад экспертиза здания выявила структурные нарушения — дому был необходим капитальный ремонт.

Поисково-спасательная операция на месте обрушение Шемплейн Тауэрс стала крупнейшей чрезвычайной ситуацией, не связанной с ураганами, которая когда-либо проводилась во Флориде.