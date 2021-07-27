Быстрое восстановление ключевых секторов российской

экономики сопровождается ростом инфляции, которая незначительно превысила целевые ориентиры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, указав на необходимость

выверенных и сбалансированных шагов финансовых властей.



В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом <...> также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры. Понятно, что здесь играют роль разные факторы — и внутренние, и внешние . «правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования».

«важно, чтобы все предпринимаемые шаги были скоординированы,

выверены и сбалансированы». «Уверен, что именно так мы и будем действовать.

Владимир Путин заметил, что дополнительная эмиссия доллара в США для пократия дефицита отражается на всей мировой экономике.