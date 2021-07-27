Сайт и соцсети телеканала «Белсат» признаны экстремистскими в Белоруссии, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Журналист телеканала «Белсат» Михаил Пранович сказал нам, что для руководства телеканала решение Железнодорожного районного суда Гомеля стало неожиданным.

С начала протестов после президентских выборов лета прошлого года сотрудники «Белсата» неоднократно привлекались к административной ответственности за работу без аккредитации, на двоих завели уголовные дела.