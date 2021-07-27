Агентство РИА ФАН попросило признать группу Bellingcat нежелательной организацией

Агентство РИА ФАН, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, попросило признать группу Bellingcat нежелательной организацией. Издание обратилось с этой просьбой в Генпрокуратуру и ФСБ.

Расследовательскую группу Bellingcat в «Федеральном агентстве новостей» считают «одним из главных рупоров антироссийской пропаганды». По утверждениям издания, публикации, которые выпускают сотрудники проекта, выходят в «интересах иностранных государств», а деятельность Bellingcat финансируется фондами, которые уже признаны в России «нежелательными организациями». Реакция со стороны властей на обращение пока не последовало.

Группа Bellingcat известна несколькими резонансными расследованиями – например, об участниках операции по отравлению политика Алексея Навального и крушении малазийского «Боинга» в небе над Донбассом. При этом российские власти последовательно отрицают все данные проекта о причастности Москвы к тем или иным инцидентам. А в МИДе называли Bellingcat «сливным инструментом» — так, к примеру, в ведомстве реагировали на публикации, касающиеся отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Накануне РИА ФАН сообщило о намерении обратиться в силовые органы с просьбой признать правозащитный проект «ОВД-Инфо» иностранным агентом.