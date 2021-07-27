Экс-солистка Ленинграда Алиса Вокс подала иск к Сергею Шнурову почти на 20 миллионов рублей за исполнение ее песен после ее ухода из коллектива. Об этом сообщает адвокат певицы Роман Лалоян. По его словам, в общей сложности его доверительница заявила права на 39 треков, среди которых «Лабутены», «Сумка» и другие.

В пресс-службе Хамовнического суда Москвы подтвердили поступление иска, но уточнили, что решения о его принятии к производству пока нет.

