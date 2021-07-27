Гендиректор Первого канала Константин Эрнст признал, что трансляцию с Олимпиады в интернете невозможно посмотреть с территории Крыма из-за требований Международного олимпийского комитета. В то же время он подчеркнул, что в телевизионном эфире все трансляции можно смотреть без ограничений.

На проблемы с доступом к интернет-трансляциям ранее обратили внимание жители полуострова.