ВОЗ исключила так называемый российский штамм коронавируса из списка для отслеживания

Всемирная организация здравоохранения исключила так называемый российский штамм коронавируса из списка для отслеживания. Он пробыл там чуть больше полутора месяцев и не получил собственного обозначения буквы греческого алфавита, наряду с британским (альфа), южноафриканским ( бета), бразильским (гамма) и индийским (дельта), так как такую маркировку получают только штаммы, вызывающие особые опасения с точки зрения ВОЗ.