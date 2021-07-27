Минюста США: Россия находится во главе списка стран, с территории которой совершаются кибератаки на США

Россия находится во главе списка стран, с территории которой совершаются кибератаки на США, — говорится в заявлении Минюста этой страны. В то же время там подчеркивают, что Кремль не стоит за этими атаками.

В мае на несколько дней оказался заблокирован крупнейший в США нефтепровод Colonial Pipeline, на который совершили атаку хакеры при помощи вируса-вымогателя. Тогда в Белом доме также утверждали, что злоумышленники, скорее всего, действуют из России, но не связаны с российскими властями.

