В Кремле вновь отмечают не слишком высокие темпы вакцинации населения от коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что это одна из причин, почему не удается справиться с распространением ковида.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено чуть более 23-х тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 779 человек.

Российский фонд прямых инвестиций проводит клинические исследования по комбинации вакцины «Спутник» с зарубежными препаратами, – сообщает пресс-служба фонда. Ранее стало известно, что Минздрав одобрил совместные испытания «Спутника лайт» и AstraZeneca.

Вирусолог Александр Бутенко считает, что граждане, больше доверяющие зарубежной вакцине, возможно, станут прививаться активнее.

Бутенко подчеркнул, что одобрение совместного испытания вакцин важно и с политической точки зрения, так как означает некоторое сближение позиций по вопросу вакцинации.