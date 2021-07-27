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18:29, 27 июля 2021

В Кремле вновь отмечают не слишком высокие темпы вакцинации населения от коронавируса

В Кремле вновь отмечают не слишком высокие темпы вакцинации населения от коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что это одна из причин, почему не удается справиться с распространением ковида.
Согласно последним данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено чуть более 23-х тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 779 человек.

Российский фонд прямых инвестиций проводит клинические исследования по комбинации вакцины «Спутник» с зарубежными препаратами, – сообщает пресс-служба фонда. Ранее стало известно, что Минздрав одобрил совместные испытания «Спутника лайт» и AstraZeneca.
Вирусолог Александр Бутенко считает, что граждане, больше доверяющие зарубежной вакцине, возможно, станут прививаться активнее.

Бутенко подчеркнул, что одобрение совместного испытания вакцин важно и с политической точки зрения, так как означает некоторое сближение позиций по вопросу вакцинации.


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