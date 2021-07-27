Чечня первой среди регионов России достигла коллективного иммунитета от COVID-19

Чеченская Республика достигла коллективного иммунитета к

коронавирусу на уровне 60%, вакцинировав 568 тыс. человек. Об этом сообщил министр

здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

«Чеченская Республика первой достигла охвата вакцинации 60% от численности

взрослого населения. Мы достаточно быстро подняли темпы вакцинации: если помните, было

обращение главы республики, после которого люди активно начали прививаться. Из 909 тыс.

взрослого населения 568 тыс. уже вакцинировано», — отметил Сулейманов.