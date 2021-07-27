Столичный суд признал законным продление ареста журналисту Ивану Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Кроме того, в минувшую пятницу его перевели в одиночную камеру.

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат информацию, представляющую собой государственную тайну. Теперь же бывший корреспондент газеты «КоммерсантЪ» пробудет под арестом в СИЗО «Лефортово» минимум до 7 октября.

Также с пятницы Иван Сафронов находится в одиночной камере. Официально это связано с тем, что его бывшего сокамерника отправили в колонию, а нового соседа подобрать пока не удалось. Как рассказал агентству ТАСС защитник Сафронова Даниил Никифоров, в камере есть все необходимые условия. В частности, холодильник и телевизор. Также, утверждает Никифоров, подсудимому сделали прививку от коронавируса: он получил первый компонент «Спутника» прямо в изоляторе.

Вместе с тем, как отмечает газета «КоммерсантЪ», перевод в одиночку произошел именно в тот день, когда в газете «Ведомости», где ранее также работал журналист, вышла большая статья Сафронова о том, как в России заводят дела по статьям о государственной измене и шпионажу. По словам защитников обвиняемого, публикация была основана на беседах с сокамерниками. Позднее этот материал был удален с сайта, а сам ресурс некоторое время был недоступен.

Как уточняет нынешний защитник Сафронова, адвокат Иван Павлов все же продолжит представлять интересы журналиста в суде. Однако из-за запрета на общение с подзащитным, делать это будет сложнее, чем раньше